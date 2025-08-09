Erst vor zwei Wochen ging mit 58,3 Millionen Euro ein Rekord-Lotto-Gewinn nach Sachsen-Anhalt. Jetzt gingen erneut eine Million Euro ins Land. Es ist der 131. Millionengewinn seit 1991.

Dessau-Roßlau - Nur zwei Wochen nach einem Rekord-Gewinn beim Eurojackpot ist erneut ein Millionengewinn nach Sachsen-Anhalt gegangen. Wie Lotto Sachsen-Anhalt mitteilte, gewann eine Spielerin oder ein Spieler aus Dessau-Roßlau 1.016.401,10 Euro. „Sachsen-Anhalt hat bei Eurojackpot offenbar gerade eine Glückssträhne“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Erst vor zwei Wochen ging der Rekord-Gewinn von 58,3 Millionen Euro im Eurojackpot ebenfalls nach Sachsen-Anhalt. Nach Angaben der Lotto-Gesellschaft ist es der 131. Millionengewinn bei Lotto Sachsen-Anhalt seit 1991.