Bereits der zweite Unfall in einer Woche: Die Wasserschutzpolizei warnt nach einem erneuten Vorfall vor Eisschollen auf dem Mittellandkanal.

Calvörde - Erneut ist es auf dem Mittellandkanal zu einem Schiffsunfall durch eine Eisscholle gekommen. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, bemerkte der Schiffsführer eines Gütermotorschiffes am Samstagnachmittag in Calvörde (Landkreis Börde) einen Wassereinbruch im Maschinenraum, nachdem er an einer Liegestelle festgemacht hatte.

Der Kapitän setzte einen Notruf ab, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei rückten an. Die Einsatzkräfte pumpten zunächst rund 11,5 Kubikmeter Wasser aus dem Maschinenraum ab. Erst danach konnte ein etwa drei bis vier Zentimeter großes Loch im Rumpf als Ursache gefunden werden, das sich unmittelbar unter einer Antriebsmaschine befand. Die Feuerwehr verschloss die Leckage provisorisch mit einem Keil, sodass kein Wasser mehr eindrang.

In der Nacht dichteten Taucher einer Spezialfirma das beschädigte Schiff endgültig ab. Betriebsstoffe traten nach Angaben der Polizei nicht aus, verletzt wurde niemand.

Das Loch entstand nach bisherigen Erkenntnissen beim Überfahren einer Eisscholle. Damit handelt es sich bereits um den zweiten derartigen Unfall binnen einer Woche. Die Wasserschutzpolizei rief Schiffsführer zu besonderer Vorsicht in eisbedeckten Bereichen der Bundeswasserstraßen auf.