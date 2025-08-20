Ein Passant findet am Ufer der Weser bei Hameln ein Teil eines menschlichen Skeletts. Es ist nicht der erste derartige Fund in der Region.

Emmerthal - Im Landkreis Hameln-Pyrmont ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ein skelettierter menschlicher Unterschenkel gefunden worden. Ein Zeuge habe diesen in Emmerthal am Ufer der Weser entdeckt, teilte die Polizei mit.

Bereits Anfang Juli wurde ebenfalls ein menschlicher Unterschenkel in der Reinigungsanlage eines Wasserkraftwerks in der Weser bei Hameln entdeckt. Daran hatten sich noch eine Socke und ein Schuh befunden.

Das am Dienstag entdeckte Körperteil wurde laut Polizei schonend geborgen, um keine Spuren zu zerstören. Weitere Leichenteile wurden bei einer Suche von Tauchern der Feuerwehr nicht gefunden. Die Ermittler prüfen nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Funden gibt.