In Wernigerode wird am Sonntag der Marktplatz abgesperrt – wegen einer Bombendrohung. Gefunden wird nichts. Am Montag werden wieder Straftaten angedroht.

Wernigerode - In Wernigerode sind erneut Straftaten angedroht worden. Im Polizeirevier Harz seien am Montag mehrere Hinweise eingegangen, wonach bislang unbekannte Personen verschiedene Straftaten im Stadtgebiet ankündigten, teilte die Polizei am Abend mit. Von der potenziellen Bedrohungslage betroffen waren demnach öffentliche Gebäude, Bildungsstätten und medizinische Einrichtungen.

Polizeibeamte überprüften den Angaben zufolge all diese Objekte. Auch Spezialhunde kamen zum Einsatz. Eine konkrete Gefährdungslage habe sich nach gegenwärtigem Ermittlungsstand in keinem der Fälle bestätigt. Es werde wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.

Erst am Sonntag war die Innenstadt von Wernigerode nach einer Bombendrohung am Vormittag geräumt worden. Ein Anrufer hatte eine Tasche mit einer Bombe gemeldet, die auf dem Marktplatz stehen und detonieren soll, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte fanden keine Tasche.

Die Polizei wies am Montag darauf hin, dass die Androhung von Straftaten oder der Missbrauch von Notrufen strafbar ist – unabhängig davon, ob eine Umsetzung der Tat beabsichtigt ist. Auch die Kosten für die ausgelösten Einsatzmaßnahmen könnten in Rechnung gestellt werden.