Erneut weniger Verurteilungen in Niedersachsen

Hannover - Die Zahl der Verurteilungen von Straftätern ist im vergangenen Jahr in Niedersachsen erneut leicht gesunken. Nach Zahlen des Justizministeriums in Hannover gab es 2022 landesweit 62.164 Verurteilungen, das waren 310 weniger als im Vorjahr. Zehn Jahre zuvor hatte die Zahl noch bei 72.695 gelegen. „Niedersachsen wird sicherer“, sagte Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) am Donnerstag mit Blick auf den langfristigen Rückgang.

Beispielsweise standen weniger Täter wegen Wohnungseinbrüchen sowie wegen Diebstahls vor Gericht. Allerdings stieg unter anderem die Zahl der verurteilten Straftäter, die Bilder von sexuellem Kindesmissbrauch besaßen oder verbreiteten. „Da werden wir ganz hart dran arbeiten, dass wir das Phänomen zurückdrängen“, betonte Wahlmann.