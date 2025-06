Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage rückt die Feuerwehr zu einer Firma in Marzahn aus. Verletzt wurde auch diesmal niemand. Die Polizei ging beim ersten Einsatz am Sonntag von Brandstiftung aus.

Berlin - Die Berliner Feuerwehr ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage zu einem Brand auf einem Firmengelände in Marzahn ausgerückt. Dort brannte am späten Nachmittag erneut eine Lagerhalle in größerer Ausdehnung, wie ein Sprecher sagte. Die Lage sei bereits unter Kontrolle. Inzwischen hätten die Einsatzkräfte freien Zugang zum Feuer und könnten dieses nun innerhalb weniger Stunden löschen, hieß es.

Gebrannt habe die Dachkonstruktion der Halle auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern. Ein Übergreifen der Flammen auf Teile eines Anbaus hätten die Feuerwehrleute verhindert, sagte der Sprecher. In der Spitze waren demnach rund 65 Kräfte im Einsatz.

Erst am Sonntagabend war auf dem Gelände ein großes Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Brand wütete in drei Lagerhallen, in denen auch mehrere Lastwagen, eine große Menge Holzpaletten und diverses Lagergut in Flammen standen. Laut Polizei griff das Feuer auch auf Propangasflaschen über. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden des Folgetages. Das Feuer erreichte eine Ausdehnung von etwa 3.500 Quadratmetern.

Verletzt wurde bei beiden Bränden niemand. Ob auch das zweite Feuer vorsätzlich gelegt worden ist, blieb offen. Zur Brandursache machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.