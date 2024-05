Ein Dieseltriebwagen der City-Bahn Chemnitz GmbH fährt in den Hauptbahnhof Chemnitz (Sachsen).

Chemnitz - Die Streikwelle von Lokführern bei der City-Bahn Chemnitz geht weiter. Man werde seit Mittwoch 17 Uhr erneut von der GDL bestreikt, teilte das Unternehmen mit. „Wir müssen davon ausgehen, dass der Streik bis morgen anhält und uns damit auch die Beförderung von Pendlern und Schülern mit Zügen nicht möglich sein wird.“ Es werde ein Busnotverkehr eingerichtet, hieß es.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will mit den fortgesetzten Aktionen eine 35-Stunden-Woche erstreiten. In mehr als 40 Eisenbahnunternehmen bundesweit sind den Angaben zufolge schon entsprechende Vereinbarungen getroffen worden. Die City-Bahn, die sechs Linien in Chemnitz und Umgebung betreibt, sperrt sich allerdings vehement dagegen.