In Berlin und Brandenburg sind Beschäftigte im öffentlichen Dienst erneut in den Ausstand getreten. 2.000 Menschen zogen laut Gewerkschaft zum Ort der Tarifverhandlungen in Potsdam.

Berlin/Potsdam - Im Tarifkonflikt um mehr Geld haben Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder ihren Warnstreik fortgesetzt. Rund 2.000 Menschen zogen in Potsdam vor den Ort der zweiten Runde der Tarifverhandlungen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte.

Mehrere Gewerkschaften riefen in Berlin dazu auf, in der Senatsverwaltung, in Bezirksämtern, Kitas und Hochschulen die Arbeit niederzulegen. Laut Verdi kam es zu Einschränkungen beim Betrieb der Behörden. In Brandenburg blieben die Auswirkungen „überschaubar“, wie es hieß.

Zweite Verhandlungsrunde in Potsdam

Am Donnerstag stand in Potsdam die zweite Runde der Tarifverhandlungen an (15.00 Uhr). Bei der ersten Runde am 3. Dezember gab es keine nennenswerten Fortschritte.

Verdi fordert in den Tarifverhandlungen für die Angestellten der Länder sieben Prozent mehr Geld im Monat, zur Stärkung unterer Lohngruppen mindestens 300 Euro. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) wies die Gewerkschaftsforderung als zu hoch zurück. Sie legte für die Arbeitgeberseite zunächst kein eigenes Angebot vor.

In der Hauptstadt machte sich der Arbeitskampf bereits am Mittwoch bemerkbar. Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zogen rund 5.000 Streikende in einem Demonstrationszug zum Roten Rathaus. Es blieben wegen des Warnstreiks unter anderem einzelne Kitas geschlossen.