Dennis Smarsch stammt aus Herthas eigener Talentschmiede. Viel Einsatzzeit bei den Profis bekommt der Schlussmann aber nicht. In Dänemark hofft er nun auf mehr Spielpraxis.

Berlin - Ersatzkeeper Dennis Smarsch verlässt Fußball-Zweitligist Hertha BSC und wechselt nach Dänemark. Dort schließt sich der 26-Jährige dem Zweitligisten AC Horsens an. „Mein Wechsel ist keineswegs eine Entscheidung gegen Hertha BSC, sondern viel mehr eine Entscheidung für meine Karriere. Ich würde mich freuen, wenn mein Weg früher oder später wieder zu Hertha BSC zurückführen würde“, äußerte Smarsch in einer Vereinsmitteilung.

Smarsch war 2010 von den Reinickendorfer Füchsen zu Hertha gekommen und durchlief die Berliner Fußball-Akademie. Nach Stationen beim FC St. Pauli und MSV Duisburg kehrte er im Sommer 2024 zurück. Insgesamt stand er für den Hauptstadt-Club jedoch nur in zwei Zweitliga-Spielen auf dem Feld, hinzu kommen zwei Einsätze in der Bundesliga in der Saison 2019/20.

„Wir haben mit Dennis immer offen vereinbart, wenn sich für ihn die Chance ergibt, bei einem anderen Verein im Profifußball mehr Spielzeit zu bekommen, dass wir ihm diese ermöglichen werden“, kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber den Wechsel.