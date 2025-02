In Thüringen werden die Nächte noch einmal richtig kalt, dann geht es bergauf: In der zweiten Wochenhälfte soll es milder werden.

Erfurt - In Thüringen könnte das Wetter kommende Woche einen Hauch von Frühlingsgefühlen wecken: Nach Schnee und frostiger Kälte erwarten Wetterexperten tagsüber teils zweistellige Temperaturen.

Die Woche startet mit sonnigem Wetter am Montag und Dienstag, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig sagte. Die Nächte bleiben demnach aber zunächst bitterkalt. In der Nacht zu Montag könnte die Temperatur teils auf bis zu minus zehn Grad fallen, so der Experte.

Deutlich milder wird es tagsüber in der zweiten Wochenhälfte - mit Höchsttemperaturen um die fünf Grad am Donnerstag und bis zu zehn Grad am Wochenende.