Hitze und mögliche Unwetter bestimmen am Wochenende das Wetter in Niedersachsen und Bremen. Für Samstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Südwesten Niedersachsens vor schwüler Hitze mit Temperatur bis örtlich 34 Grad, auf den Inseln immerhin noch 27 Grad.

Ab dem Nachmittag sei dann von Südwesten her mit starken Gewittern und heftigem Regen zu rechnen, der sich in der Nacht noch verstärken könne. Es bestehe Unwettergefahr.

Vor allem im mittleren Niedersachsen und rund um Bremen sei örtlich auch extrem heftiger Starkregen möglich, mit orkanartigen Böen und Hagel.

Am Sonntag sei nach einer vorübergehenden Entspannung im Tagesverlauf erneut mit Gewittern zu rechnen. In den östlichen Landesteilen bestehe Unwettergefahr. Die Temperaturen gehen am Sonntag bereits deutlich zurück und werden in der Spitze nur noch bei 20 bis 25 Grad liegen.