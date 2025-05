Die Sonne lässt sich in der Hauptstadtregion deutlich weniger blicken. Die Temperaturen bleiben deutlich unter 20 Grad. In den nächsten Tagen sind auch Gewitter nicht ausgeschlossen.

Nach sonnigen Tagen bestimmen heute Wolken, Schauer und Wind das Wetter in der Hauptstadtregion.

Berlin/Potsdam - Wechselhaftes Wetter erwartet heute die Menschen in Berlin und Brandenburg. Nach einem sonnigen Tagesstart ziehen später rasch Wolken und einzelne Schauer auf, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt.

Die Temperaturen steigen auf maximal 13 Grad an der Oder und 18 Grad an der Grenze zu Sachsen. Dazu weht es mäßig, vorübergehend auch kräftig. Ein paar Tropfen können auch in der Nacht fallen. Es kühlt ab auf 7 bis 4 Grad.

Viele Wolken verdecken am Freitag den Himmel. Später fallen einige Schauer, der Wind bläst teils mit kräftigen Böen. Auch Gewitter halten die Wetterexperten für möglich. Das Thermometer klettert auf Werte zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es trocken bei Temperaturen zwischen 8 und 5 Grad.

Am Wochenende lässt sich die Sonne weiterhin selten blicken. Es sind viele Wolken am Himmel, vereinzelt sind Schauer möglich. Die Temperaturen liegen tagsüber bei maximal 18 bis 20 Grad. Die Nächte bleiben kühl.