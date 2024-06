27 Tagen nach dem letzten Ligaspiel startet Dynamo Dresden im Trainingszentrum in die Saisonvorbereitung. In Kürze sollen noch weitere Verstärkungen kommen.

Dresden - Dynamo Dresden hat mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Fußball-Bundesliga begonnen. Die öffentliche Trainingseinheit am Sonntagnachmittag war die erste unter der Leitung des neuen Cheftrainers Thomas Stamm. Der 41-Jährige präsentierte vor etwa 500 Fans in der Walter-Fritsch-Akademie erstmals auch seine neuen Assistenten, Manuel Klökler und Valentin Vochatzer. „Man freut sich, wenn so viele Leute zum öffentlichen Training kommen, eine so große Sympathie zum Verein haben und uns so unterstützen. Eine tolle erste Einheit“, sagte Stamm dem MDR.

20 Feldspieler und vier Torhüter waren zur ersten Einheit nach der Sommerpause dabei. Darunter auch die Neuzugänge Lukas Boeder (1. FC Saarbrücken), Aljaz Casar (Hallescher FC), Dennis Duah (Hamburger SV II), Jan-Hendrik Marx (Eintracht Braunschweig) und Vinko Sapina (Rot-Weiss Essen). Zudem kehrten die Leihspieler Oliver Batista Meier (Grasshopper Club Zürich) und Paul Lehmann (Rot-Weiß Erfurt) zurück. Die beiden Angreifer Tom Zimmerschied (angeschlagen) und Jan Shcherbakovski (Zukunft offen) fehlten.

Die Mannschaft, und das hat der Trainingsauftakt klar gezeigt, ist noch nicht komplett. „Auf jeden Fall sind wir daran interessiert, der Mannschaft eine gewisse Stabilität noch zu geben und auch eine gewisse Qualität zu verleihen“, sagte Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel und betonte: „Ich denke, dass wir im Offensivbereich noch was machen müssen. Im defensiven Bereich suchen wir auf der linken Außenverteidiger-Position sicherlich noch jemand, wo wir sagen, der könnte uns da unterstützen. Das sind die Positionen, die wir auf jeden Fall noch angehen werden.“ Das Gros der Spieler soll bis zum Beginn des Trainingslagers da sein. Jenes absolviert die SGD vom 1. bis zum 8. Juli in Heilbad Heiligenstadt /Thüringen).