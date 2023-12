Pinneberg - Im Kreis Pinneberg ist an einer Nonnengans die Geflügelpest festgestellt worden. Es ist der erste positive Nachweis auf das Virus H5N1 in diesem Winter, wie der Kreis Pinneberg am Freitag mitteilte. Besitzerinnen und Besitzer von Geflügelhaltungen rate das Veterinäramt zu besonderer Vorsicht.

„Wer Hühner, Enten oder Gänse hält, sollte sich besonders umsichtig verhalten“, sagte Antje Lange, Leiterin des Veterinäramts im Kreis Pinneberg. Es bestehe die Gefahr, dass erkrankte Wildvögel den Erreger in die Geflügelhaltungen tragen.

Die Probe an der toten Nonnengans sei vom Friedrich-Loeffler-Institut überprüft worden. Laut Landwirtschaftsministerium stiegen zurzeit sowohl die Ausbrüche der Geflügelpest in Haltungen sowie bei Wildvögeln an, hieß es weiter.