Bremen - In Bremen können sich Vermieter und Wohnungssuchende erstmals an einem offiziellen Mietspiegel orientieren. Die sogenannte mittlere Nettokaltmiete in der Hansestadt liegt bei 7,37 Euro pro Quadratmeter, wie das Bauressort am Mittwoch mitteilte. Der Betrag ändere sich je nach Lage, Art, Baujahr, Größe, Beschaffenheit und Ausstattung der Wohnung. Der erste offizielle Mietspiegel gilt in Bremen ab Januar 2024.

Ein Mietspiegel hilft bei der Beurteilung von Mietpreisen. Wie der Name verrät, spiegelt die Statistik die üblicherweise gezahlten Mieten wider. So können Vermieterinnen und Vermieter leichter rechtssichere Mieten ermitteln. Außerdem sollen Mieterinnen und Mieter auf diese Weise vor ungerechtfertigt hohen Mieten geschützt werden. Bremen ist dazu gesetzlich verpflichtet.

Seit dem Sommer sammelte die Behörde nach dem Zufallsprinzip Angaben zu Mietpreisen von rund 15 000 Wohnungen in der Stadt Bremen. Davon waren rund 10 000 Wohnungen für den Mietpreisspiegel relevant. Ab Ende des Jahres können sich Interessierte auch online über die ortsübliche Miete informieren.