Aufsteiger Jena hat den ersten Winterneuzugang an Bord. Der neue Spielmacher weckt Erinnerungen an seinen älteren Bruder.

Jena - Basketball-Bundesligist Science City Jena hat den ersten Neuzugang im Winter verpflichtet. Vom saudi-arabischen Verein Al Nasr Riyadh wechselt Uchenna Iroegbu zum Aufsteiger, wie der Verein mitteilte. Der 29 Jahre alte Aufbauspieler erhält einen Vertrag bis Saisonende und wird im Heimspiel gegen Rostock am 8. Januar erstmals für Jena auflaufen.

Der 1,83 Meter lange Point Guard soll für mehr Tiefe und Geschwindigkeit sorgen. Bereits sein ein Jahr älterer Bruder Ikenna kann auf eine aktive Zeit vor rund acht Jahren in Thüringen zurückblicken. Jena kündigte an, zeitnah einen weiteren Neuzugang zu verkünden.