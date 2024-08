Die Sommerferien sind vorbei: Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen und Bremen müssen wieder zurück in die Klassenräume. Das Schuljahr startet mit guten Nachrichten.

Am Montag startet das neue Schuljahr in Niedersachsen. (Archivbild)

Hannover/Bremen - Heute startet für hunderttausende Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr in Niedersachsen und Bremen. Nach den sechswöchigen Sommerferien beginnt für sie wieder der Alltag. In den anderen drei norddeutschen Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern dauern die Ferien hingegen noch mehrere Wochen an.

Zu Beginn des neuen Schuljahres in Niedersachsen wird das Gehalt vieler Lehrkräfte angehoben, die dann in eine höhere Besoldungsgruppe kommen. Laut Kultusministerium profitieren davon rund 35.500 Lehrkräfte. Zum Vergleich: Mehr als 71.000 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten an Niedersachsens allgemeinbildenden Schulen.

Im Landeshaushalt für das kommende Jahr sollen zudem insgesamt 2460 weitere Stellen an Schulen bereitgestellt werden, um allen Lehrkräften, die in diesem und kommenden Jahr in Niedersachsen den Vorbereitungsdienst absolvieren, ein Einstellungsangebot machen zu können. Mit diesen Schritten will die Landesregierung den Lehrermangel bekämpfen.