Zwickau - Nach zwölf Jahren aufwendiger Arbeit feiert ein Automobilklassiker seine Wiederauferstehung: der Horch 14-17 PS Tonneau. Er gilt als erstes Auto überhaupt, das in Zwickau gebaut wurde - und die bis heute währende Automobilbautradition in der Stadt begründete. Da kein solcher Wagen aufzutreiben gewesen sei, habe sich der Förderverein des August Horch Museums für einen Nachbau entschieden, sagte Vereinschef Bernd Czekalla der Deutschen Presse-Agentur. „Unser Ziel war, das Fahrzeug auch zum Fahren zu bringen.“ Dabei konnten er und seine Mitstreiter auf einen Katalog und Zeichnungen zurückgreifen, aber auch einen Originalmotor, der zerlegt und nachgebaut wurde.

Am Mittwochabend sollte das nun fahrtüchtige Gefährt offiziell vorgestellt werden. Die Kutschenkarosse besteht aus Holz, nur wenige Teile wie Kotflügel und Motorhaube sind aus Blech. Darin verbirgt sich ein Motor mit vier Sackzylindern und Magnetzündung. Die Lampen werden mit Karbid zum Leuchten gebracht. Das Lenkrad ist rechts angebracht, daran ein Hebel für Handgas. Mit einem weiteren Hebel an der Seite kann der Fahrer zwischen drei Gängen wählen. Insgesamt bietet der Wagen auf seinen einer Couch ähnelnden Ledersitzen fünf Personen Platz. Laut einem Katalog von einst soll das Auto mehr als 60 Stundenkilometer geschafft haben, erklärte Czekalla. Gut 50 Stück sollen gebaut worden sein.

Mit dem Nachbau werde eine Lücke im Museumsbestand geschlossen, sagte der 74-Jährige. Möglich gemacht wurde das Projekt mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren. Wie viel der detailgetreue Nachbau insgesamt gekostet hat, darüber hüllt er sich jedoch in Schweigen. Das Gefährt habe schon etwa 100 Kilometer bewältigt. Demnächst soll es etwa bei der Horch- und der Sachsen Classic und später im Horch Museum selbst präsentiert werden.

Zwickau ist eine Wiege des Automobilbaus in Deutschland. Begründet wurde die Auto-Produktion hier 1904 vom Ingenieur August Horch (1868-1951). Er rief später die Marke Audi ins Leben, die Teil des seinerzeit zweitgrößten deutschen Autoherstellers, der Auto-Union, wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Zwickau Produktionsstätte des Kleinwagens Trabant, der das Straßenbild in der DDR prägte. Nach der Wiedervereinigung setzte Volkswagen die Automobiltradition in der Stadt fort. 2020 lief in der dortigen Auto-Fabrik der letzte Verbrenner vom Band, seither werden ausschließlich Elektro-Autos verschiedener Marken gebaut.