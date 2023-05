Besucher gehen in den Thüringer Zoopark.

Erfurt - Im Erfurter Zoo hat das erste Bisonkalb des Jahres das Licht der Welt erblickt. Das am Sonntag geborene weibliche Jungtier sei wohlauf und erkunde bereits mit seiner Mutter die Anlage, teilte der Tierpark am Montag mit. In den kommenden Wochen werde weiterer Nachwuchs erwartet.

Bisons gelten als die größten noch lebenden Wildtiere Nordamerikas. Die Zuchtgruppe in Erfurt hat nach Angaben des Zooparks jedes Jahr Kälber. Nach rund 274 Tagen Tragzeit komme ein einzelnes Kalb mit einem Gewicht von 20 bis 30 Kilogramm zur Welt, hieß es. Rund ein dreiviertel Jahr würden die Kälber gesäugt. Es dauere mehrere Jahre, bis sie ihr Gewicht zwischen 400 und 900 Kilogramm erreichten.

Seit 2001 verfügt der Erfurter Zoo über ein rund 10 000 Quadratmeter großes Gehege für die Wildrinder. Nach Angaben des Zoos bietet diese Anlage Platz für einen erwachsenen Bullen, bis zu fünf erwachsene Kühe und ihre Jungtiere.