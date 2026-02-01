Auf dem Platz ist es für Hertha schon ein Endspiel um die Aufstiegshoffnungen. Doch auch die Situation auf den Rängen ist spannend.

Berlin - Hertha BSC braucht im ersten Heimspiel nach der Eskalation zwischen Polizei und Fans dringend einen Sieg, um die Aufstiegsträume in der 2. Fußball-Bundesliga aufrechtzuerhalten. Die Berliner empfangen heute (13.30 Uhr/Sky) den direkten Konkurrenten SV Darmstadt 98 im Berliner Olympiastadion. Das Team von Trainer Stefan Leitl wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg. Der Rückstand auf die Aufstiegszone ist schon wieder deutlich angewachsen. Die offensivstarken Hessen haben in der Liga dagegen seit Ende Oktober nicht mehr verloren.

Der Fokus wird aber auch auf den Rängen liegen. Vor dem Spiel gegen Schalke vor zwei Wochen war es beim Einlass der Hertha-Fans zu Ausschreitungen gekommen. Anschließend hatte es heftige gegenseitige Gewalt-Vorwürfe gegeben. Hertha zeigte sich nach einem intensivierten Austausch mit den Behörden zuversichtlich, dass es gegen Darmstadt ruhig bleibt. Die Polizei kündigte ein zurückhaltenderes Vorgehen an.