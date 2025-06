Erfurt - Wechsel an der Spitze von Thüringens Landesforstanstalt: Sie wird von 2026 an erstmals von einer Frau geleitet, wie das Forstministerium in Erfurt mitteilte. Die Aufgabe werde die studierte Forstwirtin Corinna Geißler übernehmen. Sie bilde mit Vorstand Jörn Ripken künftig ein Duo. Nach 13 Jahren an der Spitze von Thüringenforst gehe Volker Gebhardt Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Der Vertrag für den Personalwechsel sei unterschrieben worden.

Forstminister Tilo Kummer (BSW) bescheinigte Corinna Geißler ein „ausgeprägtes Bewusstsein für die Herausforderungen bei der Erhaltung und Entwicklung unserer Wälder“. Sie habe ihre Aufgabe bereits als Leiterin des Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrums gemeistert. Für die neue Aufgabe sei sie gut gerüstet.

Neue Chefin stammt aus Sachsen

Kummer dankte dem bisherigen Chef der Landesforstanstalt für seine Arbeit. In seine Amtszeit fielen der Aufbau der Landesforstanstalt als Anstalt öffentlichen Rechts sowie die Herausforderungen bei der Rettung der durch Trockenheit und Borkenkäfer geschädigten Thüringer Wälder. Thüringenforst beschäftigt rund 1.300 Arbeitnehmer.

Geißler, Jahrgang 1978, stammt aus Sachsen und studierte an der Technischen Universität Dresden. Ihr zweites Staatsexamen habe sie in der Thüringer Landesforstverwaltung abgelegt. Ab 2015 war sie in der Landesforstanstalt Referentin des Vorstands, dann kommissarische und seit 2019 offiziell bestellte Leiterin des Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrums in Gotha.

Thüringens Waldfläche umfasst rund 550.000 Hektar. Davon werden rund 200.000 direkt von der Landesforstanstalt bewirtschaftet.