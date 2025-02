Die AfD hat bei der Bundestagswahl sehr viele Wahlkreise im Osten Deutschlands direkt gewonnen. Das gelingt ihr mit Gottfried Curio nun erstmals auch in Berlin - ganz knapp.

Erstmals zieht Berliner AfD-Kandidat direkt in Bundestag ein

Berlin - Die AfD hat erstmals bei einer Bundestagswahl in einem Berliner Wahlkreis die meisten Erststimmen errungen. Im Wahlkreis 84 Berlin-Marzahn-Hellersdorf setzte sich Gottfried Curio durch, der seit 2017 für die AfD im Bundestag sitzt. Mit 29,5 Prozent der Erststimmen zieht er direkt in den Bundestag ein, wie die Bundeswahlleitung am frühen Morgen mitteilte.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Mario Czaja, der das Direktmandat bei der Wahl im Jahr 2021 geholt hatte, lag mit 29,2 Prozent nur denkbar knapp hinter Curio.