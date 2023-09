Halle - Mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Mütter in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr Vollzeit gearbeitet. Das betreffe 110.000 (58 Prozent) von rund 261.000 Frauen, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung des Statistischen Landesamtes in Halle hervorgeht, die auf dem Mikrozensus 2022 beruht. Etwa 79.000 (42 Prozent) der Mütter seien demnach in 2022 einer Teilzeitbeschäftigung nachgegangen, hieß es. Eindeutiger sieht die Sache bei den 209.000 erwerbstätigen Vätern im Land aus: Der Statistik zufolge arbeiteten 94 Prozent von ihnen voll, der Rest in Teilzeit. Mütter und Väter sind im Rahmen unterschiedlicher Familienkonstellationen erwerbstätig, wie es hieß.

Denn: Laut Statistischem Landesamt können die etwa 275.000 Familien in Sachsen-Anhalt in Elternpaare und Alleinerziehende unterteilt werden. Bei 74 Prozent der verheirateten Elternpaare seien beide Elternteile in 2022 erwerbstätig gewesen, unter den Elternpaaren in Lebensgemeinschaften sogar 83 Prozent. Von den 81.000 Alleinerziehenden seien 65 Prozent einer Arbeit nachgegangen.