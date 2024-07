Aue - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue ist auf der Suche nach einem linken Innenverteidiger bei Zweitligist Hertha BSC fündig geworden. Wie beide Vereine bekannt gaben, wechselt Tim Hoffmann auf Leihbasis ins Lößnitztal. Der 19-Jährige unterschrieb für ein Jahr und weilt seit Sonntag bereits im Trainingslager der Veilchen in Bad Blankenburg.

„Wir wollten alle Positionen doppelt besetzt haben, neben Niko Vukancic fehlte bislang ein zweier Innenverteidiger mit starkem linken Fuß. Tim Hoffmann wird diese Lücke schließen und hat sich bereits als A-Junior erste Sporen im Männerfußball verdient. Deshalb sind wir sehr froh, dass es geklappt hat“, sagte Aues Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich in der Mitteilung.

„Wir haben in den vergangenen Jahren mit den Leihen von Marten Winkler und Julian Eitschberger in die 3. Liga sehr gute Erfahrungen gemacht, um unseren Talenten aus der Akademie Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen“, sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber. „Das ist auch das Ziel bei Tim, denn wir glauben an sein Potential und sind froh, dass er sich in Aue beweisen kann.“

In der abgelaufenen Saison feierte Hoffmann sein Debüt in der 2. Bundesliga nach einer Einwechslung. Der 1,84 Meter große Abwehrspezialist absolvierte zuvor zunächst 16 Spiele in der U19-Bundesliga und wurde aufgrund seiner konstanten Leistungen in die U23 von Hertha BSC für die Regionalliga Nordost hochgezogen. Er hat bei der Hertha einen Profivertrag bis 2026.