Mehr Chancengerechtigkeit, Mitbestimmungsmöglichkeiten und Vielfalt: vor dem Landtag in Magdeburg machen Erzieherinnen und Erzieher ihrem Unmut Luft.

Magdeburg - Erzieherinnen und Erzieher haben vor dem Landtag in Magdeburg demonstriert. Auf Schildern sprachen sie sich unter anderem für mehr Chancengerechtigkeit, Mitbestimmungsmöglichkeiten und Vielfalt aus. Sie warnten vor dem Abbau von Personal in den Einrichtungen. Neben den Plakaten hatten die Erzieherinnen und Erzieher bunte Luftballons mitgebracht, die sie zerplatzen ließen.

Bei der Demonstration handle es sich um eine angemeldete Versammlung, sagte eine Sprecherin der Polizei. Einsatzkräfte seien vor Ort, um das Geschehen zu begleiten. Dabei sei es bislang zu keinen Störungen oder ähnlichem gekommen, sagte sie.