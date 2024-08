Hannover - Ein Hochdruckeinfluss sorgt zum Wochenstart für sonniges und heißes Wetter in Niedersachsen und Bremen. Dann wird es zunehmend schwül mit Hitzegewittern, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Mit der oft den ganzen Tag vom Himmel strahlenden Sonne ist die UV-Belastung erhöht. Wer sich längere Zeit im Freien aufhält, sollte laut DWD an einen geeigneten Sonnenschutz denken.

Der Montag startet sehr warm bis heiß und sonnig, es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen auf den Inseln 23 bis 27 Grad, in Ostfriesland 28 Grad und im Emsland sowie in Osnabrück und Göttingen bis zu 31 Grad.

Tropische Nacht mit vielen Sternschnuppen

Die Nacht zum Dienstag wird in einigen Regionen eine tropische Nacht. Das heißt, dass die Tiefstwerte nicht unter 20 Grad sinken, wie die Meteorologin weiter mitteilte. Im Wendland liegen die Temperaturen bei 15 Grad und an der Küste bei 18 bis 19 Grad. Es wird eine sternenklare Nacht, in der Sternschnuppen gut zu sehen sein werden. Denn seinen Höhepunkt soll der jährlich im Sommer auftretende Meteorstrom der Perseiden am Montagabend erreichen.

Am Dienstag wird es verbreitet schwül-heiß. Im Binnenland erreichen die Temperaturen 30 bis 34 Grad. Selbst auf den Inseln wird es 27 bis 30 Grad warm. Zunächst gibt es den Meteorologen zufolge viel Sonne. Im Tagesverlauf steigt jedoch das Risiko für erste Hitzegewitter, nach derzeitigen Erkenntnissen vor allem westlich der Weser. Lokal ist dann auch Starkregen möglich.

Mittwoch verbreitet kräftige Gewitter

Die Nacht zum Mittwoch wird erneut in vielen Regionen tropisch, die Temperaturen sinken zum Teil im Binnenland und auf den Inseln nicht unter 20 Grad. Am Mittwoch gibt es laut Deutschem Wetterdienst verbreitet kräftige Gewitter mit erhöhtem Unwetterpotenzial im Binnenland und an der Küste. Es ist schwülwarm bis heiß mit Werten von 25 bis 28 Grad an der Küste und auf den Inseln sowie 29 bis 33 Grad im Binnenland. Danach wird es unbeständig mit Regen und kühler.