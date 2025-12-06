Mit Apfel-Crumble und Vanillesoße beschmieren Aktivisten im Tower of London die Vitrine einer weltbekannten Krone. Die Polizei schreitet ein. Im Internet verbreitet sich ein Video.

London - Es war ein normaler Samstagmorgen, ehrfürchtig schritten Dutzende Touristen durch die abgedunkelten Ausstellungsräume mit den britischen Kronjuwelen im Tower of London. Doch plötzlich packt jemand ein Kuchenblech aus und verteilt den Inhalt auf der Vitrine der Imperial State Crown. Ein zweiter Aktivist schüttet eine Flüssigkeit hinterher, mutmaßlich Vanillesoße. Symbolischer kann eine Protestaktion das Vereinigte Königreich kaum treffen.

Die noch junge Aktivistengruppe „Take Back Power“ veröffentlichte am Mittag auf der Plattform Instagram ein Video der Aktion, das echt erscheint. Die Polizei teilte mit, vier Personen seien wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verhaftet worden. Der Tower wurde zwischenzeitlich für die Ermittlungen geschlossen, später nur noch die Ausstellungsräume der Kronjuwelen.

Den Aktivisten zufolge wurde Apfel-Crumble auf die Vitrine geschmiert. Sie schrieben bei Instagram dazu: „Democracy has crumbled“, in etwa: Die Demokratie ist zusammengebrochen. „Milliardäre kaufen sich politischen Einfluss, während obdachlose Menschen auf der Straße sterben“, schrieb die Gruppe.

Keine Anzeichen für Ausschreitungen

Die Polizei war um kurz vor zehn Uhr britischer Zeit zu der weltberühmten Ausstellung gerufen worden. Ihr sei berichtet worden, dass mutmaßlich Lebensmittel auf die Vitrine mit der Krone geworfen wurden, teilten die Beamten mit. Der immaterielle Wert der Kronjuwelen und insbesondere auch der State Crown für das Vereinigte Königreich ist nicht zu beziffern - sie sind unbezahlbar.

Auf eine Beschädigung der Krone deutet bislang aber nichts hin, die Vitrine wurde nicht zerstört. Im Tower gelten eigentlich hohe Sicherheitsstandards, Besucherinnen und Besucher müssen eine Einlasskontrolle passieren. Ein Ticket für Erwachsene kostet gut 40 Euro.

Das Video legt nahe, dass während der Aktion keine besonders große Aufregung im Raum entstand. Eine Sicherheitskraft schreitet ein und spricht in ihr Funkgerät. Die Aktivistengruppe beschreibt sich selbst als gewaltfreie, zivile Widerstandsbewegung.

Forderungen an die Regierung

Die Zeitung „The Telegraph“ veröffentlichte Ausschnitte aus dem Video, auch die Nachrichtenagentur PA zitierte die Aktivistengruppe. Diese gab an, es sei eine Protestaktion gegen die Regierung mit der Forderung unter anderem nach einer Besteuerung großer Vermögen.

Jährlich besuchen Millionen Menschen den Tower of London. Die Kronjuwelen sind der Höhepunkt der Ausstellung. Die State Crown ist jene Krone, die die Monarchin oder der Monarch nach der Krönung trägt. Sie wird auch bei anderen Anlässen verwendet, darunter die Eröffnung des Parlaments. Getragen worden war sie zuletzt vom amtierenden König Charles III., der im Mai 2023 gekrönt worden war.

Die State Crown ist etwas leichter als die Krönungskrone - die St. Edward's Crown. Sie wurde 1937 angefertigt und ist mit 2.868 Diamanten, 17 Saphiren, 11 Smaragden, 269 Perlen und 4 Rubinen besetzt.