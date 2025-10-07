Zwei Lager von Demonstranten treffen aufeinander - dabei bleibt es ruhig. Darum geht es den Beteiligten.

Bitterfeld-Wolfen - In Bitterfeld haben fast 1.000 Menschen demonstriert. Laut Angaben der Polizei waren am Montag etwa 800 davon zu einer Kundgebung von Ulrich Siegmund (AfD) gekommen. Dieser war im Frühjahr als Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl 2026 aufgestellt worden.

Das „Netzwerk Zukunft, Miteinander gestalten“ hatte indessen zu einer Demonstration gegen den Rechtsextremismus und für Demokratie und Vielfalt geladen. Es ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Parteien und Organisationen wie den Regionalverbänden der Grünen, der SPD und der evangelischen Jugend. Die etwa 120 Demonstranten hätten ein Jahr vor der Landtagswahl ein Zeichen setzen wollen, erklärte die Sprecherin des Netzwerks, Anke Sittig. Am 03. November sei eine erneute Kundgebung geplant.

Der Polizei zufolge verliefen beide Demonstrationen friedlich. Es kam nicht zu größeren Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten.