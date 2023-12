Etwas Regen und Wolken in Thüringen

Erfurt - Bedeckt und etwas nass wird das Wetter in Thüringen in den kommenden Tagen. Der Donnerstag startete mit bedecktem Himmel, lokal kann es zu Schneeregen oder Sprühregen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei einem bis vier, im Bergland bei minus drei bis plus einem Grad.

Die Nacht zum Freitag beginnt gering bewölkt. Zum Ende der Nacht ziehen von Westen wieder Wolken auf. Es bleibt niederschlagsfrei, bei Tiefsttemperaturen von minus zwei bis minus sechs Grad. Am Freitag wird es bedeckt. Ab dem Vormittag kann es zu Regen oder Schneeregen kommen, in höheren Lagen kann es schneien. Die Höchsttemperaturen liegen bei null bis zwei, im Bergland bei minus vier bis null Grad.

Bedeckt bleibt auch die Nacht zum Samstag. Es kann zu Regen oder Schneeregen kommen, der im Laufe der Nacht nachlässt. Die Temperaturen fallen auf minus ein bis minus drei Grad. Auch am Samstag wird der Himmel bewölkt. Dabei bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis acht, im Bergland bei zwei bis vier Grad.