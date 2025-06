Umweltexperten haben auf die Qualität der Badestellen in Europa geschaut - auch der in Thüringen. Die Ergebnisse sind gut - und kommen genau richtig vor einem Wochenende mit Badewetter.

Erfurt/Kopenhagen - Der Badespaß im Sommer in Thüringen ist ungetrübt: Die Badegewässer im Freistaat sind durchweg in Topqualität, geht aus der jährlichen Analyse von Badestellen hervor, die die Europäische Umweltagentur EEA in Kopenhagen veröffentlichte. Nach den Ergebnissen müssen sich die Thüringer beim Baden keine großen Sorgen um gesundheitsgefährdende Bakterien machen.

Flächendeckend weisen Kies- und Bergsee oder Naturschwimmbäder nach der EEA-Übersicht eine ausgezeichnete Wasserqualität auf. Nur einzelne Badegewässer im Freistaat wurden nicht klassifiziert.

Mit Topqualität bewertet sind unter anderem ein Kiessee in Immelborn oder der Bergsee Ratscher in Südthüringen, das Naturschwimmbad Heldrungen in Nordthüringen, der Stausee Hohenfelden oder der Baggersee Kühnhausen bei Erfurt, Badestellen an den Saaletalsperren in Ostthüringen sowie die Talsperre Zeulenroda.

Große Auswahl an Bademöglichkeiten in Thüringen

In Deutschland kamen 90,5 Prozent von der Umweltagentur untersuchten knapp 2.300 Badegewässer auf eine hervorragende Wasserqualität, was eine kleine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellte.

Nach Angaben des Sozialministeriums in Erfurt stehen in Thüringen insgesamt 27 natürliche Badegewässer mit 37 Badestellen, 159 Freibäder und sechs Freibäder mit biologischer Wasseraufbereitung zur Verfügung. Zur Sicherung einer guten Wasserqualität würden alle Badegewässer durch die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte alle vier Wochen kontrolliert.