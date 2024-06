Erfurt - Bei den Europa- und kommunalen Stichwahlen in Thüringen hat sich bis Sonntagmittag eine geringfügig niedrigere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren abgezeichnet. Bis 12.00 Uhr gaben rund 24,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Bei den Europa- und Kommunalwahlen 2019 betrug die Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt rund 25,2 Prozent. Die Briefwähler sind in diesem Ergebnis noch nicht enthalten.

Bis zum Mittag habe es keine besonderen Vorkommnisse oder Störungen gegeben, hieß es. Die Wahllokale für die Stimmabgabe zur Europa- und den kommunalen Stichwahlen hatten um 8.00 Uhr ihre Türen geöffnet. Mehr als 1,7 Millionen Menschen im Land sind zur Stimmabgabe über die künftige Zusammensetzung des Europäischen Parlaments aufgerufen. Dabei können erstmals auch 16- und 17-Jährige ihr Votum abgeben.

Zeitgleich können rund 1,3 Millionen Menschen in Thüringen in Stichwahlen ein Votum für ihren künftigen Landrat oder Oberbürgermeister abgeben. In 15 Kreisen und kreisfreien Städten stimmen sie darüber ab, wer künftig in ihrer Region das Sagen hat. In einigen Kommunen gibt es zudem noch Stichwahlen für Bürgermeisterämter.

Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet, danach beginnen die Wahlvorstände mit der Auszählung der Stimmen für die Europawahl. Mit ersten Zwischenergebnissen wird ab 18.30 Uhr gerechnet. Es folgen die kommunalen Stichwahlen. Zwischenstände hierzu könnten ab 19.30 Uhr vorliegen.