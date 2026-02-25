Für die Volleyballerinnen des Dresdner SC geht die Reise auf internationalem Parkett weiter. Der Supercup-Gewinner hat die Runde der besten Vier im CEV-Cup erreicht.

Mulhouse - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC stehen im Halbfinale des CEV-Cups. Nach dem 3:0-Heimsieg im Hinspiel setzte sich der deutsche Vizemeister im Viertelfinal-Rückspiel gegen den französischen Vertreter Volley Mulhouse Alsace wieder deutlich mit 3:0 (25:22, 25:22, 25:19) durch.

Damit erreichte das Team von Trainer Alexander Waibl im zweithöchsten europäischen Club-Wettbewerb zum zweiten Mal nach 2014 die Runde der besten vier Mannschaften. Im Halbfinale treffen die DSC-Damen nun auf den italienischen Vertreter Reale Mutua Fenera Chieri, der sich gegen das polnische Team von Budowlani Lodz behauptete.

Diagonalangreiferin Levinska beste Punktesammlerin

Vor 3.172 Zuschauern diktierten die Dresdnerinnen von Beginn an mit druckvollen Aufgaben, variablen Angriffen und stabiler Abwehr das Geschehen. Auch als die Französinnen im zweiten Abschnitt einen Drei-Punkte-Rückstand egalisierten, behielten die Waibl-Schützlinge die Ruhe und sicherten sich in der Crunchtime mit guten Lösungen im Angriff und zwei guten Blockaktionen den Satzgewinn.

Nach insgesamt 87 Minuten verwandelte Jette Kuipers den zweiten Matchball. Erfolgreichste Scorerin war erneut Diagonalangreiferin Marta Levinska mit 18 Punkten.