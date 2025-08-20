Spielzeug aus dem Erzgebirge ist hoch im Kurs und immaterielles Kulturerbe. Nun treffen sich internationale Experten und zeigen ihre Handwerkskunst.

Seiffen - Mehr als 40 Spielzeugmacher treffen sich zum ersten europäische Spielzeugmacherfestival im erzgebirgischen Seiffen. Die Gäste können sich vom 29. bis 31. August in einem ehemaligen Schwimmbad über traditionelle Handwerkskunst und zeitgenössisches Design freuen, wie die Kulturhauptstadt Chemnitz mitteilte. Workshops, Vorträge und Konzerte runden das Programm ab. Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wird erwartet.

Die erzgebirgische Holzkunst mit Spielzeug, Engeln, Bergmännern und Räuchermännchen blickt auf eine jahrhundertealte Tradition zurück. Seit diesem Jahr zählt Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Im Spielzeugdorf Seiffen gibt es die einzige Ausbildungsstätte für Holzspielzeugmacher.