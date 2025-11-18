Hat der deutsche Oscar-Beitrag „In die Sonne schauen“ auch Chancen auf den Europäischen Filmpreis? Zwei Monate vor Verleihung des Preises in Berlin werden die Nominierten bekanntgegeben.

Berlin - Zwei Monate vor Verleihung des Europäischen Filmpreises in Berlin werden die Nominierungen bekanntgegeben. Die Europäische Filmakademie will die Nominierten in den wichtigsten Kategorien am Mittag veröffentlichen.

Dann geht es etwa um die Frage, welche Filme und Schauspieler nominiert sind. Nominierungen in weiteren Kategorien wie Kamera, Schnitt und Kostümdesign werden erst kommende Woche veröffentlicht.

Der Europäische Filmpreis wird am 17. Januar 2026 in Berlin verliehen. Am Dienstag entscheidet sich, ob zum Beispiel der deutsche Oscar-Beitrag „In die Sonne schauen“ und Christian Petzolds „Miroirs No. 3“ ins Rennen gehen. Bekannt ist bereits, dass die norwegische Schauspielerin und Regisseurin Liv Ullmann für ihr Lebenswerk geehrt wird.