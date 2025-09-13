Mehr als 500 Kilometer haben die Radfahrer des European Peace Ride in den Beinen, wenn sie das Ziel in Chemnitz erreichen. Mit dabei sind einige prominente Namen.

Letzte Etappe des European Peace Ride 2025: Mehr als 200 Radsportler werden am Ziel in Chemnitz erwartet (Archivbild)

Chemnitz - Unterstützt von prominenten Sportlern wie Jan Ullrich und Hanka Kupfernagel starten mehr als 200 Radfahrer heute die letzte Etappe des European Peace Ride. Sie führt von Ústí nad Labem in Tschechien über rund 145 Kilometer und mehr als 2.300 Höhenmeter nach Chemnitz, wo das Peloton am Nachmittag in Empfang genommen wird.

Familien- und Musikfest am Zieleinlauf

Der European Peace Ride ist ein Projekt von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas 2025 in Anlehnung an die einstige internationale Friedensfahrt. Es will eine Brücke zwischen Kultur und Sport schlagen und ein Zeichen für ein friedliches Miteinander in Europa setzen. Am Zielort, dem Chemnitzer Eissportzentrum, erwartet die Besucher ein Familien- und Musikfest.

Einige der Radsportler treten bereits seit Wochenbeginn in die Pedale. Sie waren in Nova Gorica (Slowenien), der zweiten europäischen Kulturhauptstadt 2025 gestartet. Das Hauptpeloton war am Donnerstag im bayerischen Passau gestartet.