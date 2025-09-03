Auf einer Baustelle wird eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Vor der Entschärfung oder Sprengung müssen Anwohner ihr Zuhause verlassen.

Syke - Wegen eines Bombenfundes in Syke (Landkreis Diepholz) haben im Ortsteil Ristedt am Abend mehrere Anwohner ihre Häuser verlassen müssen. Von der Evakuierung betroffen seien 60 Menschen in 15 Haushalten, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage der dpa. Sie mussten bis 18 Uhr ihr Zuhause verlassen.

Im Zuge von Bauarbeiten für einen Windpark war am Vormittag eine rund 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Zur sicheren Entschärfung des Blindgängers sei eine großräumige Evakuierung notwendig, hieß es. Betroffen seien fünf Straßen. Die Leester Straße wurde zwischen Syker Straße und Ristedter Kirchweg voll gesperrt.

Es müsse nun zunächst geprüft werden, ob die Bombe entschärft werden könne oder gesprengt werden müsse, sagte die Sprecherin. Wie lange die Arbeiten andauern werden, so noch offen.