Ein Mensch wird bei einem Gasaustritt aus der Kanalisation in Diepholz verletzt. Ein Betrieb und ein Wohnhaus werden evakuiert.

Barnstorf - Ein Betrieb und ein angrenzendes Wohnhaus im Landkreis Diepholz sind aufgrund eines starken Schwefelgeruchs evakuiert worden. Grund sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach der Austritt des Gases aus einer alten Kanalisation in Barnstorf, sagte ein Polizeisprecher. Auch ein Teil einer Bundesstraße wurde für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Nach einer Untersuchung durch die Feuerwehr bestand laut Polizei keine Gefahr für die Anwohner mehr. Ein Mitarbeiter des Betriebs wurde durch das Einatmen des Gases am Vormittag leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Das Gewerbeaufsichtsamt untersucht nun den Vorfall.