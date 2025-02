Ganz gleich, ob Führungen zu essbaren Wildpflanzen oder Kochen am Lagerfeuer. Viele Menschen sehnen sich nach Naturerlebnissen. Die Kräuter-Expertin Jennifer Engelbrecht bietet sie an.

Events in Niedersachsens Wäldern gefragt

Loccum - Wer Niedersachsens Wälder in allen Facetten entdecken möchte, kann an zahlreichen Kursen teilnehmen - sogar im Winter. Das Angebot reicht von Führungen zum Thema Bäume, Moose oder Tiere über Waldbaden bis hin zum Sammeln von Wildpflanzen mit anschließendem Kochen.

Selbst an das Trendthema Überleben in der Wildnis - befeuert durch Survival-Shows - knüpfen die Niedersächsischen Landesforsten an. Es gibt Lagerfeuer-Kochkurse, die nur stattfinden, wenn die Waldbrandgefahr dies gefahrlos zulässt, wie ein Landesforsten-Sprecher sagte.

Jennifer Engelbrecht aus Stolzenau im Landkreis Nienburg bietet etwa Kräuterwanderungen und Survival-Kurse. Unter anderem bringt die 36-Jährige im Waldcampus am Kloster Loccum angehenden Wald-, Natur- und Bauernhofpädagoginnen das Thema „Essbare Wildpflanzen“ nahe. Die Gruppen sind dann nicht in einem Wald im Landesbesitz, sondern im Klosterforst unterwegs.

Engelbrechts Botschaft an die Kursteilnehmer: Lernt heimische Pflanzen und Kräuter kennen! Traut euch, Nahrungsmittel und Heilpflanzen aus der eigenen Umgebung zu sammeln, zu verarbeiten und zu euch zu nehmen! „Wir sind es gewohnt, die Verantwortung für uns an den Supermarkt oder die Apotheke abzugeben“, sagt die zweifache Mutter, die im Hauptberuf Soldatin bei der Bundeswehr ist.