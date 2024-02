Das Logo des Unternehmens prangt an der Hauptverwaltung in Oldenburg.

Oldenburg - Der Oldenburger Versorger EWE erhöht die Strom- und Gaspreise. Zum 1. April hebe man für Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung die Preise an, kündigte das Unternehmen am Dienstag an. Betroffen seien insgesamt 210.000 Strom- und 105.000 Gaskundinnen und -kunden. Die Mehrkosten beim Strom bezifferte EWE für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 2800 Kilowattstunden auf 62 Euro pro Jahr, beim Gas seien es bei einem Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 17.500 Kilowattstunden Erdgas 455 Euro Aufschlag pro Jahr.

Den Anstieg beim Strom begründete EWE mit dem gestiegenen Netzentgelt und der Umlage für stromintensive Betriebe. Beim Gas liege es vor allem am höheren CO2-Preis und an der Rückkehr zum vollen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Der Bund hatte den Steuersatz für Erdgas nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine 2022 vorübergehend auf sieben Prozent gesenkt, um den Preisauftrieb bei dem Energieträger abzufedern. Dies läuft Ende März aus.

Der hannoversche Versorger Enercity hatte dagegen kürzlich angekündigt, den Strompreis konstant zu halten und die Erhöhung beim Netzentgelt nicht an die eigenen Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Auch der bundesweite Anbieter Eon Energie Deutschland, der zahlreiche Haushalte vor allem im Süden und Osten Niedersachsens versorgt, will auf eine Anhebung des Strompreises zunächst verzichten, schließt eine spätere Anpassung aber nicht aus.

Die Ampelkoalition hatte im Dezember im Zuge der Haushaltskrise beschlossen, den Bundeszuschuss fürs Stromnetz von 5,5 Milliarden Euro 2024 zu streichen. Die vier großen Fernleitungsbetreiber Tennet, Amprion, 50Hertz und Transnet BW kündigten daraufhin an, die Netzentgelte zum Jahreswechsel mehr als zu verdoppeln: von 3,1 auf 6,4 Cent pro Kilowattstunde.