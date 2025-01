Berlin - Der zweimalige Madison-Weltmeister Theo Reinhardt wird im Rahmen des 112. Berliner Sechstagerennens seine Radsport-Karriere beenden. „Mit 34 Jahren ist jetzt der Zeitpunkt gekommen abzutreten. Das Berliner Sechstagerennen hat in all den Jahren einen besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen. Die unglaubliche Stimmung im Velodrom noch ein letztes Mal zu spüren, wird der perfekte Ausklang sein“, sagte Reinhardt. Die Traditions-Veranstaltung wird in diesem Jahr erneut als Sixdays-Weekend am 31. Januar und 1. Februar ausgetragen.

Reinhardt startet in Berlin erneut mit Roger Kluge, mit dem er auch die größten Erfolge seiner Laufbahn gemeinsam feierte. 2018 und 2019 wurde das Duo Weltmeister im Zweier-Mannschaftsfahren. 2022, 2023 und 2024 holten beide zusammen dreimal in Folge die EM-Krone. 2016, 2021 und 2024 war Reinhardt bei den Olympischen Spielen am Start, bestes Ergebnis war hier im Vorjahr ein fünfter Platz im Madison.

Reinhardt, der seine Karriere beim Berliner TSC begann, wird dem Radsport voraussichtlich erhalten bleiben. In welcher Funktion habe er für sich jedoch noch nicht entschieden. „Der Radsport hat mir so viel gegeben, davon möchte ich etwas zurückgeben. Was und wie das genau aussieht, kann ich aktuell noch nicht sagen. Mit dem Verband hat es bereits erste positive Gespräche gegeben“, sagte Reinhardt.