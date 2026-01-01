Champions-League-Sieger in der 3. Liga: Michael Tarnat übernimmt als Sport-Geschäftsführer in Aue. Kann er den Traditionsclub aus dem Abstiegskampf befreien?

Aue - Der frühere Fußball-Nationalspieler Michael Tarnat wird neuer Sport-Geschäftsführer beim Drittligisten Erzgebirge Aue. Der 56-Jährige werde sein Amt als Nachfolger des vor rund drei Wochen freigestellten Matthias Heidrich am Montag antreten, teilte der Verein mit. Tarnat gewann im Jahr 2001 mit dem FC Bayern die Champions League und war nach seiner aktiven Laufbahn bei den Münchnern und bei Hannover 96 Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

„Wir freuen uns, mit Michael Tarnat einen gleichermaßen erfahrenen wie ambitionierten Fachmann für unseren FC Erzgebirge Aue begeistert zu haben. Er erhält von uns alle notwendige Unterstützung, um so schnell wie möglich anzukommen und perspektivisch die richtigen Entscheidungen treffen zu können“, wurde Sportvorstand Jens Haustein in der Mitteilung zitiert.

Neben Vorstand und Aufsichtsrat sei auch Steffen Ziffert als Berater in die Personalentscheidung eingebunden gewesen, hieß es. Ziffert hatte nach der Trennung von Heidrich übergangsweise der Vereinsspitze zur Seite gestanden, war aber selbst kein Kandidat für den Posten, den nun Tarnat übernimmt.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen, freue mich auf die neue Aufgabe und möchte mich erst dann ausführlicher äußern, wenn ich die Arbeit tatsächlich aufgenommen habe“, sagte Tarnat. Einen ersten Eindruck vom abstiegsbedrohten Tabellen-16. der 3. Liga kann sich der ehemalige Abwehrspieler beim Testspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Montag in Aue verschaffen.