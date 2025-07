2024 hat Groß seine Profikarriere beendet. Nach einem Jahr in der Scoutingabteilung von Bayer 04 Leverkusen kehrt der heute 36-Jährige an die Weser zurück.

Bremen - Christian Groß kehrt zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zurück. Wie der Club mitteilte, wird der Ex-Profi neuer Assistent von Cheftrainer Horst Steffen. Der 36-jährige Groß war zuletzt in der Scoutingabteilung von Bayer 04 Leverkusen tätig.

„Wir wissen, dass die Aufgabe als Co-Trainer für ihn ein neues Kapitel darstellt“, sagte Bremens Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz über den früheren Mittelfeldspieler: „Wir sind aber überzeugt, dass er diese Rolle sehr gut ausfüllen wird. Wir sehen in seiner Verpflichtung einen großen Mehrwert für uns.“

Der gebürtige Bremer Groß war 2018 vom VfL Osnabrück zur U23 von Werder gekommen. Ein Jahr später schaffte er den Sprung in die Profimannschaft, für die er in fünf Jahren insgesamt 118 Pflichtspiele bestritt. Die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt für das Team und den neuen Co-Trainer am nächsten Montag.