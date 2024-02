Berlin - Ex-Puhdys-Sänger Dieter „Maschine“ Birr hat mit dem Tod von City-Gitarrist Fritz Puppel nicht nur einen guten Kollegen verloren: „Wir waren ein Leben lang beste Freunde“, sagte Birr am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben immer zusammen Musik gemacht und sind jede Woche miteinander essen gegangen. Er fehlt. Meine Gedanken sind bei seiner Familie.“ 1963 hatten Puppel und Birr, die beide 1944 geboren wurden, die Band Lunics gegründet. Doch im Mai 1965 wurden beide zur NVA einberufen. Die Lunics-Ära endete, später wurden dann die Puhdys und City gegründet.

Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker schrieb auf seiner Facebook-Seite über die Nachricht vom Tod Puppels: „Das hat mich nun doch kalt erwischt. ... In den letzten Monaten ist es still geworden um Fritz, aber ich wusste, dass er gern auf Reisen ist. Von dieser letzten Reise wird er nicht mehr zurückkehren... Mach's gut, lieber Fritz“, so Hassbecker, der 2022 bei einigen Konzerten der City-Abschiedstour mit auf der Bühne stand. Fritz Puppel starb bereits am 10. Februar im Alter von 79 Jahren.