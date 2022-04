Ex-Rugby-Star Wannenburg stirbt bei Horrorunfall - Sohn (8) kämpft um sein Leben

Auf einem Highway in Texas rast ein Auto mit flüchtenden Jugendlichen in den Wagen des Ex-Sportlers und seiner Familie. Der 41-Jährige stirbt, sein Sohn wird schwer verletzt.

Rubgyspieler Pedrie Wannenburg 2013 in Aktion. Wannenburg starb nach einem schwerem Unfall in Texas.

Austin/DUR/mad - Pedrie Wannenburg, Ex-Rugby-Star und Vater zweier Kinder (10, 8), ist vor wenigen Tagen bei einem schrecklichen Autounfall im US-Bundesstaat Texas getötet worden. Er wurde nur 41 Jahre alt. Sein achtjähriger Sohn Francois schwebt nach dem Crash noch immer in Lebensgefahr. Ärzte kämpfen derzeit um das Leben des Jungen, berichten verschiedene US-Medien.

Der mit Ehefrau Evette und den beiden Kindern Isabelle (10) und Francois besetzte Wagen der Wannenburgs, war am Freitag (22.4.) mit dem Auto eines vor der Polizei flüchtenden 16-Jährigen zusammengeprallt. Berichten zufolge sei der Wagen des Teenagers mit etwa 160 Kilometern pro Stunde in das Auto der Wannenburgs gerast. Anschließend rammte der Verursacher weitere Fahrzeuge.

Nach Aussagen des zuständigen Sheriffs war der Wagen, in dem sich drei Jugendliche befanden, an einer Kreuzung aufgefallen und sollte kontrolliert werden. Doch der erst 16 Jahre alte Fahrer ergriff die Flucht. Das Auto raste davon. Aufgrund des Tempos verlor der Fahrer dann wohl die Kontrolle über den Wagen, durchbrach den Mittelstreifen und krachte in Wannenburgs Auto. Der Aufprall hinterließ ein regelrechtes Trümerfeld. Die örtliche Feuerwehr teilte Fotos der Unfallstelle auf Facebook und Twitter.

Südafrikaner Pedrie Wannenburg (†41) stirbt bei Unfall in Texas

Während die drei Insassen des Verursacherwagens anschließend ohne lebensbedrohliche Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurden, verlor Ex-Sportler Pedrie Wannenburg sein Leben. Ehefrau Evette und Tochter Isabelle erlitten wie durch ein Wunder nur leichte Verletzungen. Sie bangen aber weiter um das Leben des Achtjährigen.

Der 1981 in Südafrika geborene Wannenburg wurde insgesamt 20 Mal in der südafrikanische Rugby-Nationalmannschaft eingesetzt. Nach Stationen in Europa ließ er sich 2016 sich mit seiner Familie in den USA nieder. 2018 beendete er seine Profi-Karriere. Seit 2019 lebte die Familie in der Nähe von Houston, wo Wannenburg zuletzt einen Club der nordamerikanischen Major League Rugby trainierte.