Als Teenager spielte Nathan Chasing Horse in dem preisgekrönten Western „Der mit dem Wolf tanzt“ eine Figur namens „Lächelt viel“. In einem Missbrauchs-Prozess ist er nun schuldig gesprochen worden.

Las Vegas - Der ehemalige US-Schauspieler Nathan Chasing Horse („Der mit dem Wolf tanzt“) ist wegen Missbrauchsvorwürfen schuldig gesprochen worden. Geschworene in Las Vegas im Bundesstaat Nevada befanden den 49-Jährigen in den meisten der 21 Anklagepunkten für schuldig, darunter sexueller Missbrauch Minderjähriger. Das Strafmaß soll Mitte März verkündet werden.

Chasing Horse war im Januar 2023 in seinem Haus in der Nähe von Las Vegas festgenommen worden. Den Ermittlungen zufolge soll er über längere Zeit eine Sekte mit Mitgliedern indigener Stämme angeführt und sich als „Medizinmann“ ausgegeben haben. Mehrere junge Frauen, darunter eine damals 14-Jährige, hätten in dem Prozess Vorwürfe vorgebracht, berichtete die örtliche Zeitung „Las Vegas Review-Journal“.

Als Teenager spielte der indigene Amerikaner in dem Western „Der mit dem Wolf tanzt“ von Kevin Costner eine Figur namens „Lächelt viel“. Der Film holte 1991 sieben Oscars.