Berlin - Der frühere Berliner Wirtschaftssenator Harald Wolf (Linke) hat die SPD wegen einer möglichen Koalition mit der CDU kritisiert. „Hey spdberlin, wisst ihr noch wie es euch erging, als ihr unter der CDU in den 90er Jahren Juniorpartner wart und wie ihr euch dann endlich befreit habt?“, schrieb Wolf, der 2001 die Linken-Vorläuferpartei PDS in die Koalition mit der SPD führte, am Mittwoch bei Twitter. „Geschichte wiederholt sich: „Erst als Tragödie und dann als Farce“. Aber verschont uns künftig mit eurem Gejammer.“