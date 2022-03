Ex-Wrestling-Star Scott Hall ist tot – Wegbegleiter und Fans trauern um "Razor Ramon"

Marietta (Georgia/USA) - Der ehemalige Superstar der Wrestling-Szene Scott Hall alias „Razor Ramon“ ist tot. Der Mann, der bei Wrestling-Fans bis zuletzt Superstar-Status genoss, starb am Montag im Alter von nur 63 Jahren. Das bestätigte unter anderem die World Wrestling Entertainment Inc. in einem Post auf Twitter.

Der 63-jährige Hall hatte laut Medienberichten schon länger gesundheitliche Probleme. Infolge einer Hüftoperation erlitt er mehrere Herzinfarkte. Zuletzt hielten ihn nur noch lebenserhaltende, medizinische Geräte am Leben.

Sein bester Freund und ehemaliger Weggefährte Kevin Nash, mit dem er in den 90er Jahren das WCW-Team „The Oustsiders“ bildete, verabschiedete sich bereits am vergangenen Montag mit einem bewegenden Post via Instagram: „Sobald seine Familie an Ort und Stelle ist, werden sie die lebenserhaltenden Maßnahmen einstellen. Ich werde den einen Menschen auf diesem Planeten verlieren, mit dem ich mehr Zeit meines Lebens verbracht habe als mit jedem anderen. Mein Herz ist gebrochen und ich bin so endlos traurig. Ich liebe Scott von ganzem Herzen, aber nun muss ich meinen Weg ohne ihn gehen“. Und weiter: Wir waren die 'Außenseiter', aber wir hatten einander. … Wir sehen uns, Scott."

Auch Ex-Wrestler John Layfield hatte ihm schon vor der offiziellen Todesnachricht auf Twitter einen Abschiedspost gewidmet: „All meine Liebe, mein Respekt und meine Gebete an Scott Hall. Wir drücken dir die Daumen, Bruder".

Scott Hall hatte seine große Zeit als Wrestling-Kämpfer in den 90er Jahren. Er wurde unter dem Kampfnamen "Razor Ramon" berühmt und gewann in dieser Zeit Titel um Titel. 1992 erlebte Hall seinen Durchbruch in der World Wrestling Entertainment (WWE), die damals noch WWF (World Wrestling Federation) hieß. Im Jahr 2014 wurde er in die „Hall Of Fame“ der WWE aufgenommen. Wie viele seiner Kollegen hatte Hall nicht zuletzt durch Alkohol- und Drogenmissbrauch schon seit Jahren mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.