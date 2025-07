Asiatische Hornissen breiten sich in Deutschland immer weiter aus. Wie sieht es im Freistaat aus?

Die Asiatische Hornisse hat sich schon in Nachbarbundesländern breit gemacht. (Archivbild)

Jena - Die Asiatische Hornisse kann nach Ansicht von Experten jederzeit auch in Thüringen auftreten. Bisher seien zwar noch keine Vorkommen im Freistaat bekannt, die voranschreitende Ausbreitung in Deutschland mache das aber wahrscheinlich, sagte ein Sprecher des Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz. Unter anderem in den Nachbarbundesländern Hessen und Bayern wurden bereits Tiere nachgewiesen.

Problematisch könnten die Hornissen vor allem für Honigbienenvölker werden, da sie die Bienen jagen, sagte der Sprecher weiter. Auch mögliche Fraßschäden im Wein- und Obstbau gelten als problematisch. Gegenüber Menschen sei die Asiatische Hornisse aber nicht aggressiver als die heimische Europäische Hornisse. Ihr Gift könne aber - wie bei anderen Wespen- oder Bienenarten auch - aber allergische Reaktionen auslösen.