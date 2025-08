In den vergangenen Jahren lag das Wirtschaftswachstum Berlins stets über dem der gesamten Bundesrepublik. Das dürfte auch 2025 so bleiben - doch der Abstand wird voraussichtlich kleiner.

Experten erwarten weniger Wirtschaftswachstum in Berlin

Die IBB-Experten erwarten für Berlin ein Wirtschaftswachstum - auch, weil es in der Hauptstadt beim Bau zuletzt wieder besser lief. (Symbolbild)

Berlin - Die Wirtschaft in Berlin wird 2025 nach Ansicht der Investitionsbank Berlin etwas weniger wachsen als zunächst erwartet. Die IBB passte ihre Prognose aus dem Dezember an und erwartet nun einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um ein Prozent. Im Dezember war sie von einem Wachstum von 1,5 Prozent ausgegangen.

Im Vergleich zur bundesweiten Entwicklung würde Berlin mit einem Plus von einem Prozent weiterhin überdurchschnittlich wachsen. Für die Bundesrepublik wird derzeit lediglich ein Mini-Wachstum erwartet, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ging zuletzt beispielsweise von einem Plus von 0,3 Prozent aus.

2024 Wirtschaftswachstum in Berlin von 0,8 Prozent

„Zwischen globalen Spannungen und nationaler Stagnation wächst Berlin zwar weiter überdurchschnittlich, aber auch hier macht sich eine verhaltene Entwicklung am Arbeitsmarkt deutlich bemerkbar“, sagte Hinrich Holm, Vorstandsvorsitzender der IBB, laut Mitteilung. „In solch unsicheren Zeiten ist vor allem das Zusammenspiel von öffentlicher Unterstützung und unternehmerischer Initiative entscheidend.“

2024 wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Berlins nach Angaben des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg um 0,8 Prozent, während das deutschlandweite BIP um 0,2 Prozent kleiner wurde. Dem Statistikamt zufolge betrug der Wert aller in Berlin 2024 produzierten Waren und Dienstleistungen in jeweiligen Preisen 207,1 Milliarden Euro. Das entsprach einem Anteil von 4,8 Prozent am deutschen Bruttoinlandsprodukt.