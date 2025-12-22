weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Arbeitsunfall: Explosion in Glaswerk – zwei Männer schwer verletzt

Arbeitsunfall Explosion in Glaswerk – zwei Männer schwer verletzt

Nach einer Explosion auf dem Gelände eines Glaswerks liegen zwei Männer verletzt im Krankenhaus. Die Ursache des Vorfalls ist noch unklar.

Von dpa 22.12.2025, 14:40
Die Ursache für die Explosion auf dem Gelände eines Glaswerks in Schleusingen ist noch unklar. (Symbolbild)
Die Ursache für die Explosion auf dem Gelände eines Glaswerks in Schleusingen ist noch unklar. (Symbolbild) Sebastian Kahnert/dpa

Schleusingen - Bei der Explosion auf dem Gelände eines Glaswerks in Schleusingen (Kreis Hildburghausen) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war beim Entladen von Dolomitsand aus bislang ungeklärter Ursache das Silo eines Lasters explodiert. 

Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug sei ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Das Amt für Arbeitsschutz ermittle.